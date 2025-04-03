Piyasalarda Trump depremi: Muhteşem Yedili 760 milyar dolar eridi

ABD Başkanı Donald Trump, dün beklentilerin üzerinde gümrük vergileri açıklayarak ticaret ve tedarik zincirlerini alt üst etti.



ABD'nin tüm dünyaya vergi uygulama kararı yatırımcılarda tedirginliği artırdı. Borsalar keskin geriledi, yatırımcılar güvenli liman olarak tahvil, altın ve yene sığındı.



TRUMP'TAN TÜM ÜLKELERE EK VERGİ



Trump, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tüm ülkelere en az yüzde 10 karşılıklı gümrük vergisi uygulamasına başlayacaklarını açıkladı.



ABD, Çin'e yüzde 34, AB'ye yüzde 20, Japonya'ya ise yüzde 24 gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getirilecek.



Avrupa Birliği ve Çin, ABD'nin ek vergilerine misilleme yapacaklarını açıkladı.



TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÇAKILDI



Teknoloji sektörü hisseleri, Çin ve Tayvan'daki üretim merkezlerine yönelik yüzde 30'un üzerinde yeni getirilen gümrük vergileri ile Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik vergilerin yüzde 54 seviyesine çıkarılmasının ardından keskin geriledi.



Apple hisseleri yüzde 6, Nvidia yüzde 4, Tesla yaklaşık yüzde 4,5 değer kaybetti. Alphabet, Amazon ve Meta'nın hisselerinde yüzde 2,5 ile yüzde 5 arasında düşüş yaşandı.



Muhteşem Yedili olarak bilinen teknoloji sektörünün başlıca şirketlerinin piyasa değeri toplam 760 milyar dolar düştü. Nasdaq endeksi, yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.



Tedarikçilerden, bankacılara, sigortacılara ve ihracatçılara kadar hemen hemen her sektör Trump'ın gümrük vergilerinden etkilenecek.



YATIRIMCI RİSKTEN KAÇIYOR



Trump'ın açıklamasının ardından yatırımcılarda riskten kaçış eğilimi öne çıktı ve güvenli liman varlıklara talep arttı. Hisse senedi piyasalarında sert düşüşler görüldü.



Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 3,3 geriledi. S&P 500 vadelileri yüzde 2,7, FTSE vadelileri yüzde 1,6, Avrupa borsası vadelileri de yaklaşık yüzde 2 geriledi.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düştü.



DOLAR GÜÇ KAYBETTİ, ALTIN REKOR KIRDI



Yüksek gümrük vergileri dolara güç kaybettirdi, euro değer kazandı. Japon yeni ve İsviçre frankı gibi güvenli liman olarak görülen varlıklara talep arttı.



Dolar endeksi yüzde 0,14 düşüşle 103 seviyesine geriledi. Dolar, yen karşısında yüzde 1,25 düşüşle 147,38 seviyesinde işlem gördü.



Yatırımcıların artan tahvil talebiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan düşerek yüzde 4,07 seviyesine düştü. Petrol fiyatlarında da yüzde 2'lik düşüş kaydedildi.



Ons altın, rekor seviyeyi 3 bin 168 dolara taşıdı. Böylece sarı metaldeki yükseliş yıl başından bu yana yüzde 20'yi aştı.