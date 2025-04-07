Piyasalarda Trump depremi: ABD borsası sert düşüşle açıldı

Küresel piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik artan endişelerin etkisiyle deprem etkisi yaşanıyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın yatırımcıların vergilerin etkilerini kabullenmesi gerekeceğini ve ABD'nin dış ticaret açığı sorunu çözülene kadar Çin ile anlaşmaya varmayacağını açıkladı.



Çin, ABD'nin artırdığı gümrük vergisine yaptığı misillemenin yarattığı etkinin piyasalarda açıkça görüldüğünü belirtti.



Avrupa Birliği ticaret bakanları ise bugün Lüksemburg’da bir araya gelerek, Trump’ın gümrük vergisi paketine nasıl tepki vereceklerini görüşecek. Ticaretteki gerilime ilişkin endişeler riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdı.



TRUMP'TAN İLAÇ BENZETMESİ



Yatırımcılar, varlık fiyatlarında meydana gelen trilyonlarca dolarlık kayıp ve ekonominin görebileceği zarar nedeniyle Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı yeniden değerlendirebileceğini düşünüyorlardı.



Trump, piyasalardaki düşüşe ilişkin, "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." dedi.



Diğer taraftan Amerikan iş dünyasından Trump'a tepkiler arttı. Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Trump’ın gümrük vergisi stratejisinin ülkeyi kendi kendini vuran bir ekonomik nükleer kışa sürüklediğini savundu. Ackman, seçmenlerin böyle bir tabloya oy vermediğini belirtti.

ABD BORSASI SERT DÜŞTÜ ABD borsaları haftaya sert düşüşle başladı.



Dow Jones endeksi yüzde 3,31 düşüşle, Nasdaq yüzde 4, S&P 500 endeksi yüzde 3,72 düşüşle açıldı. Açılışın ardından ilk işlemlerde kayıplar daha da keskinleşti.



S&P 500 endeksi son zirvesinden yüzde 20 düştü ve ayı piyasası sinyali verdi. ASYA BORSALARINDA REKOR KAYIP Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7 düşüşle 31 bin 187 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 azalışla 2 bin 328 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 7,3 düşüşle 3 bin 96 puandan kapandı.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 12,7 değer kaybıyla 19 bin 960 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,3 azalışla 72 bin 152 puandan işlem gördü. Avustralya borsasında kayıplar yüzde 10'a ulaştı.



Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 7,68 geriledi. Endeks, 16 yılın en sert günlük düşüşünü kaydetti.



AVRUPA BORSALARINDA DEPREM



Avrupa borsaları ve ABD vadeli işlemlerinde de kayıplar derinleşti.



Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 6,4 düşüşle 465 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 7,5 azalışla 19 bin 142 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,9 değer kaybıyla 7 bin 658 puandan işlem görüyor.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 7,3 düşüşle 32 bin 135 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 5,9 azalışla 11 bin 702 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 6,2 değer kaybıyla 6 bin 825 puan seviyelerinde seyrediyor.



ABD'de vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,3, S&P 500 yüzde 5 ve Nasdaq 100 yüzde 5,5 geriledi.



KRİPTO PARALAR ÇAKILDI



Piyasaların en volatil varlıkları kripto paralarda da sert düşüşler görüldü.



Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 10,58 azalarak 2 trilyon 390 milyar dolara geriledi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10'dan fazla düşerek 75 bin doların altına indi. Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 22 değer kaybederek bin 421 dolar seviyesine geriledi.

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PETROL VE GAZ FİYATLARI DİBİ GÖRDÜ



Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, mayıs vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı bugün bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4 düşerek 35 eurodan açıldı.



Gaz fiyatları, açılışın ardından yüzde 8 azalarak 33,5 euroya kadar geriledi. Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları Mayıs 2024'ten beri görülen en düşük seviyeye geriledi.



Brent petrol, 63 dolara kadar gerileyerek 4 yılın en düşük seviyesine indi.



FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTTI



Yatırımcılar gümrük vergileri nedeniyle resesyon tehlikesinin arttığını, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) mayıstan itibaren faiz indirimine gideceğini fiyatladı.



Vadeli işlemlere göre ABD'de bu yıl 25 baz puan büyüklüğünde beş tane faiz indirimi fiyatlanırken, Hazine tahvillerinin getirisi ve dolar kayıp verdi.



Yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesinin ardından ABD Hazine tahvillerinin getirisi 8 baz puan düşüşle yüzde 3,916 seviyesine geriledi.

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