Piyasalarda Trump ve Fed baskısı

Küresel piyasalarda ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıktı. bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.



20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişeler risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.



Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odağında olduğunu ve piyasalarda oynaklığın artabileceğini kaydetti.



ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indi.



Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,3 artarak 35,69 dolara yükseldi.



FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?



Analistler, verilerin istihdam artışının geçen ay hızlandığını ve iş gücü piyasasının geçen seneyi sağlam zeminde tamamladığını gösterdiğini belirterek, bunun Fed'in bu yıl faiz indirimlerine yönelik temkinli yaklaşımını desteklediğini aktardı.



Öte yandan, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta 73,2'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.



Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta yüzde 2,8'den yüzde 3,3'e çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,3'e tırmanarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.



Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine hazirandan önce gitmeyebileceği ihtimali öne çıktı.



FED YETKİLİLERİNDEN TEMKİNLİ AÇIKLAMALAR



Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, cuma günü konuşan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli olunması gerektiğini vurguladı.



Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de son istihdam verilerinin iş gücü piyasasının tam istihdam seviyesinde istikrar kazandığını gösterdiğini ve ekonominin aşırı ısındığına dair bir işaret olmadığını belirtti.



Faiz indirimlerinin hızının ekonomik koşullara bağlı olacağını dile getiren Goolsbee, enflasyon yükselmediği sürece faiz oranlarının gelecek 12 ile 18 ay içinde daha düşük olacağı tahmininde bulundu.

