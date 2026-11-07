Piyasalarda yükseliş haftası. Zirve hisse senedi fonlarının

Piyasalarda işlem göre yatırım araçlarının bu haftaki performansları belli oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.626,34 puanı ve en yüksek 11.617,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,72 artarak 11.482,60 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,57 artışla 6 bin 520 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,24 artışla 42 bin 928 liraya yükseldi.