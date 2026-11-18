ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yaklaşık yüzde 5,09'a geriledi ancak Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirdiği için son beş haftanın en yüksek seviyesine yakın kaldı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyonu kontrol altına almak için merkez bankasının birkaç ek faiz artırımına ihtiyaç duyabileceğini belirtti. Benzer şekilde, New York Fed Başkanı John Williams, daha agresif bir sıkılaştırma yaklaşımı beklentilerine karşı çıkarken, kalıcı enflasyonu kontrol altına almak için faizleri artırmanın önemini vurguladı.

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına yaklaşık yüzde 96 olasılık atfederken, daha büyük bir 50 baz puanlık artış olasılığı yaklaşık yüzde 4 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar şimdi, merkez bankasının para politikası görünümüne ilişkin ek bilgiler için Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları ve son FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanmasını bekliyor.