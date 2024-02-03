Piyasaları gelecek hafta ne bekliyor?

Piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizlikler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.



Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.



Fed'den yapılan açıklamada son göstergelerin ekonomik aktivitenin "sağlam" hızla genişlediği belirtilerek, istihdam kazanımlarının geçen yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü aktarıldı.



Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun sürdürülebilir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyaçlarının olacağını belirterek, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını dile getirdi.



Powell, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü de ifade etti.

FAİZ İNDİRİMLERİ ÖNGÖRÜLENDEN GEÇ BAŞLAYABİLİR



İş gücü piyasasının gücünü koruduğunu gösteren verilerin ABD ekonomisinde resesyon beklentilerini azalttığını belirten analistler, Fed'in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerin kuvvetlendiğini aktardı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yüzde 38 seviyesinde bulunurken, bankanın mayıs toplantısında ise yüzde 94 ihtimalle faiz indirimine başlayacağı tahmin ediliyor.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ



Piyasalarda gelecek haftanın gündeminde neler var? İşte haftaya piyasaları bekleyen ekonomik takvim...



ABD



5 Şubat ile başlayan haftada pazartesi günü S&P global hizmet sektörü PMI, çarşamba günü dış ticaret dengesi, perşembe günü toptan eşya stokları verileri takip edilecek.



AVRUPA



Gelecek hafta Almanya'da açıklanacak veriler öne çıkıyor. Ülkede salı günü fabrika siparişleri, çarşamba günü sanayi üretimi ve cuma günü TÜFE verileri takip edilecek.



ASYA



Gelecek hafta bölgede perşembe günü Japonya'da açıklanacak cari denge verileri izlenecek.



TÜRKİYE



Yurt içinde, pazartesi günü TÜFE, salı günü reel efektif döviz kuru, perşembe günü enflasyon raporu, cuma günü sanayi üretimi verileri takip edilecek.