Piyasaları sarsan veri: Bir ayın zirvesinde

10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,15 civarında seyrederek, Fed'in daha agresif faiz artırımlarına yönelik beklentilerin artmasıyla bir aylık en yüksek seviyelerine yakın kaldı. Bu beklentiler, güçlü Ekim ayı enflasyon verileri ve Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalarla desteklendi; bazı politika yapıcılar, Aralık ayında 50 baz puanlık daha büyük bir faiz artırımının hala mümkün olduğunu öne sürdü.

Piyasalar şu anda önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir artırım olasılığını yüzde 92 olarak fiyatlandırırken, 50 baz puanlık daha büyük bir artırım olasılığı yüzde 8 olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar ayrıca gelecek yıl Eylül ayına kadar dört ek faiz artırımı daha bekliyor. Bu arada, yatırımcılar, merkez bankasının para politikası yönüne ilişkin daha fazla ipucu için günün ilerleyen saatlerinde Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını ve Çarşamba günü açıklanacak Ekim ayı FOMC toplantı tutanaklarını bekliyor.