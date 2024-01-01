Piyasaları yılın ilk haftasında neler bekliyor?

Noel tatili nedeniyle geçen hafta küresel piyasalarda işlem hacimleri düşük seviyede kalırken, Fed'in faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörüler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etti.



Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Bankanın faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta yüzde 73 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağı tahmin ediliyor.



BU HAFTANIN GÜNDEMİ



Piyasalar yılın ilk haftasında hangi gelişmeleri takip edecek? İşte ekonomi gündemini bekleyen başlıklar...

ABD'de yarın imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), inşaat harcamaları, çarşamba ISM imalat sanayi PMI, FOMC toplantı tutanakları, perşembe ADP istihdam raporu, haftalık işsizlik başvuruları, hizmet sektörü PMI, cuma istihdam raporu, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ISM hizmet sektörü PMI takip edilecek.



Yarın Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da imalat sanayi PMI, çarşamba Almanya'da işsizlik oranı, perşembe Almanya'da enflasyon, cuma Euro Bölgesi'nde enflasyon takip edilecek.



Yarın Çin'de imalat sanayi PMI takip edilecek.



Yurt içinde yarın imalat sanayi PMI, çarşamba enflasyon takip edilecek.