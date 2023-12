Piyasaları yılın son haftasında ne bekliyor?

Piyasalar yılın son haftasına girmeye hazırlanıyor.



Analistler, yaklaşan Noel tatili nedeniyle yatırımcıların pozisyonlarını azaltmak isteyebileceğini anımsatarak, Fed'in 2024 yılı için öngörülen faiz indirimlerinin, süresi ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini dile getirdi



Hafta içinde açıklanan veriler Fed'in faizleri beklenenden daha hızlı düşürebileceği tahminlerini desteklerken, Fed yetkililerinin şahin sözle yönlendirmeleri risk iştahını törpüledi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yıl toplamda 150 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği öngörülürken, banka projeksiyonunda ise söz konusu indirim 75 baz puandı.



Bu hafta yüzde 3,83'e inerek temmuzdan bu yana en düşük seviyesini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı 2 baz puan azalışla yüzde 3,90'dan tamamladı.



Brent petrolün varil fiyatı Kızıldeniz'de Husilerin, İsrail ile bağlantılı ticaret gemilerine saldırmasına yönelik haber akışlarının ardından haftayı yüzde 2,5 değer kazancıyla 78,9 dolardan tamamladı.



Altının ons fiyatı da haftalık yüzde 1,7 artışla 2 bin 53 dolardan haftayı kapatırken, dolar endeksi yüzde 0,9 düşüşle 101,7'ye gerileyerek temmuzdan bu yana en düşük seviyesine indi.



NEW YORK BORSALARI İKİ YILIN EN YÜKSEĞİNDE



Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin olduğu haftada New York borsaları pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta Noel tatili nedeniyle piyasalarda oynaklığın az olması bekleniyor.



Analistler, piyasalarda Fed'in aşırı güvercin adımlar atacağına ilişkin beklentilerin çok hızlı fiyatlanmış olabileceğini anımsatarak, bankanın faiz indirimine başlama zamanına yönelik öngörülerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabileceğine dikkati çekti.



Geçen hafta, Nasdaq endeksi yüzde 1,27, S&P 500 endeksi yüzde 0,75 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.



25 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde, salı Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi, çarşamba Richmond Fed Sanayi endeksi, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan stok verilerini takip edilecek.



AVRUPA'DA KARIŞIK SEYİR İZLENDİ



Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin olduğu haftayı karışık seyirle tamamlarken, gelecek hafta bölge borsalarında sakin bir seyir bekleniyor.



Analistler, ECB üyelerinin bu haftaki karışık sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırdığını belirterek, İngiliz enflasyonunun beklenenden fazla yavaşlamasının ardından İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirimine erken başlayabileceğine yönelik beklentilerin arttığını aktardı.



Geçen hafta Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.



Gelecek hafta bölge genelinde açıklanacak veri bulunmazken, pazartesi de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. İngiltere'de salı ve cuma günleri de tatil nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.



ASYA'DA NE TAKİP EDİLECEK?



Geçen hafta, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) negatif faiz politikasına devam etme kararının ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi bölge pay piyasalarından pozitif ayrıştı.



Piyasalarda artan normalleşme beklentilerine rağmen, BoJ'un kararında gelecek yıl negatif faiz politikasının sonlanacağına yönelik bir sinyal de yer almadı..



Öte yandan, geçen hafta Çin Merkez Bankası (PBoC) da aralık için bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını sırasıyla, yüzde 3,45 ve yüzde 4,2 seviyesinde sabit bıraktı.



Haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,60 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,94 ve ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,69 geriledi.



25 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde, salı Japonya'da işsizlik oranı ve çekirdek TÜFE, çarşamba BoJ toplantı tutanakları, perşembe Japonya'da sanayi üretimi, cuma ise Çin'de cari işlemler dengesi verileri takip edilecek.