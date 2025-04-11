Piyasaların ayarı kaçtı: Gözler ABD ile Çin düellosunda

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarında sık değişikliğe gitmesi yatırımcıların karar almasını zorlaştı.



ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanacağına yönelik endişeler, risk algısını yüksek seviyede tuttu. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tarife düellosu, restleşmenin nereye varacağına dair soru işaretlerini derinleştiriyor.



ABD yönetiminin tarifelere ilişkin adımları ve bunların ekonomi üzerindeki olası etkileri, piyasalarda en büyük belirsizlik kaynağı olmayı sürdürüyor.



ÇİN TARİFESİ BİR KEZ DAHA GÜNCELLENDİ



Beyaz Saray, Çin'e uygulanacak tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığını açıkladı.



Başkan Donald Trump, Çin'in uzun süre gümrük tarifeleri dolayısıyla ABD'den çok faydalandığını öne sürerek, "Çin ile ne olacağını göreceğiz, (onlarla) bir anlaşma yapabilmeyi çok isteriz." dedi.



ENFLASYON GÖLGEDE KALDI



İki büyük ekonomi arasındaki tarife kavgası, ABD'nin 90 günlük erteleme kararı ve beklentilerden iyi gelen enflasyon verisini gölgede bıraktı.



ABD'de tüketici fiyatları, mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2,4 ile beklentilerin altında geldi. Ülkede enflasyon aylık periyotta ise Mayıs 2020'den bu yana ilk kez geriledi.



ABD'de enflasyonda yavaşlama olmasına karşın tarifelerin etkilerinin daha sonra görülebileceğini aktaran analistler, nisan ayına ilişkin enflasyonun hızlanabileceğine dair öngörülerin öne çıktığını kaydetti.



GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTIYOR



Tarifelerin küresel büyümeyi baskılaması ve durgunluk endişelerini artırması, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltiyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimi haziran ayında yapacağına ilişkin tahminler güçlenirken, Bankanın yıl genelinde toplamda 4 faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.



Bu gelişmeler ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,44'e yükselirken, 2 yıllık ve 5 yıllık tahvil faizlerinde gerileme oldu.



DOLAR 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE



ABD'de büyüme endişeleri ve yakın zamanda enflasyonun yeniden yükseleceğine dair kaygılar, ABD ekonomisine güvenin azalması ve dolar endeksinde gerilemeye sebep olurken, Japon Yeni ve İsviçre Frangına yönelimi güçlendirdi.



Dolar/yen paritesi yüzde 1 değer kaybıyla 143,1'e gerileyerek Eylül 2024'ten bu tarafa en düşük seviyesini gördü. İsviçre frangı da, dolar karşısında 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Dolar endeksi Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez 100'ün altını test ederken, şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 100,1'de bulunuyor.



Euro/dolar paritesi ise 1,11'i aşarak Eylül 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.



ALTIN REKOR KIRDI



Artan küresel risklerin etkisiyle güvenli liman özelliği pekişen altının ons fiyatı ise rekor seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Son 3 iş gününde de yükselen altının ons fiyatı 3 bin 220 dolara çıkmasının ardından, 3 bin 213 dolarda dengelendi.



Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 62,9 dolar seviyesinde bulunuyor.



BORSALARDA KARIŞIK SEYİR



New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 3,46, Nasdaq endeksi yüzde 4,31 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.



Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 4,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,83, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,04 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,72 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi.



KRİPTO PARALAR DALGALANDI



Kripto para piyasalarında ise toparlanma çabası sürüyor.



Dün 83 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, bugün 81 bin dolar civarında işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 2 artışla bin 500 doların üzerinde el değiştiriyor.