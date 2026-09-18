Piyasaların efsanesi Warren Buffett görevinden ayrıldı

Warren Buffett , Berkshire Hathaway'in başkanlığından ayrıldığını ve onursal başkan olacağını duyurdu. 96 yaşındaki Buffett, yeni görevine hemen başlayacakken, oğlu Howard Buffett şirketin yeni başkanı olarak atanacak. Howard Buffett, 1993 yılından bu yana Berkshire Hathaway yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu ve Warren Buffett yönetim kurulu üyesi olarak devam edecek.

Warren Buffett, 1970 yılından bu yana Berkshire Hathaway'in başkanlığını yürütüyordu. Geçen yılın sonlarında CEO 'luk görevinden istifa eden Buffett'ın yerine Greg Abel atanmıştı. Abel, Buffett'ın Berkshire ve hissedarları üzerindeki etkisinin Amerikan iş dünyasında eşi benzeri görülmemiş olduğunu belirterek, Buffett'ın oluşturduğu kültür ve değerlerin şirketin kalbinde yer almaya devam edeceğini ifade etti.

Buffett, hissedarlara yazdığı mektupta, Abel'in CEO olarak beklentilerini aşması üzerine görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Buffett, önemli kararların uzun süredir Abel tarafından alındığını ve geçiş sürecini tamamlamak için doğru zamanın geldiğini vurguladı.