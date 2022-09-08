Piyasaların gözü Avrupa'nın faiz kararında

Dünya genelinde devam eden resesyon ve enflasyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.



Dün, küresel ekonomiye ilişkin endişelerle Brent petrolün varil fiyatı Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye inerken, ABD'de enflasyonun yavaşlayabileceği beklentileriyle tahvil ve pay piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izledi.



Piyasaların gözü bugün Avrupa'da olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı para politikası kararlarına ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarına bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 69 ihtimalle tarihinde ilk kez politika faizini 75 baz puan artıracağı tahmin ediliyor.



Bölgeyi etkileyen enerji krizi ve rekor seviyelerde bulunan enflasyon karşısında Lagarde'ın bankanın tutumuna ilişkin vereceği ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

11 YIL SONRA FAİZ ARTIRMIŞTI

ECB en son temmuz ayı toplantısında 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giderek, yüzde 0 düzeyinde bulunan refinansman faizini yüzde 0,50'ye, marjinal faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'e ve mevduat için ödenen faiz oranını yüzde eksi 0,50'den yüzde 0'a yükseltmişti.



Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9,1 ile tarihi zirvesini görmüştü.