Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırırken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleriyle yol haritasının yeniden çizilmesi bekleniyor.



Analistler, Fed'in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yayınlanacağını belirterek, piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.



Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu vurgulayan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.



Analistler, para piyasalarının yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimini fiyatladığına dikkati çekerek, bankacılık krizi ve enflasyon arasında kalan Fed'in adımlarına ilişkin cevap bekleyen önemli sorular olduğunu dile getirdi.



Emtia tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, haftanın ilk yarısında altının ons fiyatı yüzde 2,5 gerileyerek 1.940 dolara inerken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,1 yükselişle 74,7 dolara çıktı.



Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,30, Dow Jones endeksi yüzde 0,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de sınırlı yükselişle başladı.

AVRUPA'DA GÜNDEM YENİDEN ENFLASYON



Avrupa'da UBS'in Credit Suisse'i satın almasıyla başlayan olumlu seyir pay piyasalarında etkili olmayı sürdürürken, bölgede gözler yeniden enflasyon gündemine çevrilmeye başladı.



Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel bir gazeteye verdiği demeçte Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadelede inatçı olması gerektiğini ifade etti.



Öte yandan, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalarda para politikasına ilişkin olası ipuçları aranacak.



Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,79, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,42 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,53 yükseldi.

ASYA DA POZİTİF



Asya borsaları da küresel pay piyasalarına paralel yükseliş eğiliminde hareket ediyor.



Japonya'da hükümet artan enerji maliyetlerine tedbir olarak düşük gelirli ailelere 30 bin yen yardım yapacağını duyururken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı ziyaretinde, iki ülke liderleri Ukrayna krizinde çatışmaların durdurulması ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için çağrı yaptı.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükseldi.