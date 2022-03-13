Piyasaların gözü faiz kararlarında

Küresel piyasaların ana gündemi Ukrayna'daki savaş.



Bölgeden gelen haber akışları ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar fiyatlamaları etkiliyor.



Hafta ortasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus petrolünü yasaklamasıyla, Brent petrolün varil fiyatı 140 dolara kadar çıkarken, 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.



Avrupa'da doğalgaz kontratları bir haftada yüzde 106 artarak 200 euroya ulaştı. Doğalgazın megavatsaati ise 345 euroyu gördü.

Buğday, bu hafta içinde 14 dolara yaklaşarak tarihi zirvesini gördü.

ALTIN FİYATLARI 2 BİN DOLARI AŞTI



Altın fiyatları yükselmeye devam ederken, ons altın hafta içinde 2 bin 70 dolara kadar geldi.

Öte yandan Amerikan borsaları art arda beşinci haftalık düşünü kaydetti. Hafta boyunca endekslerdeki kayıp yüzde 3'ün üzerindeydi.

Rusya'dan çekilen firmalar.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Yeni haftada gözler merkez bankalarının atacağı adımlarda olacak.

16 Mart'ta Amerikan Merkez Bankası, 17 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. İngiltere ve Japonya'da da faiz kararları duyurulacak.



Küresel piyasaların ana odak noktası ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne yapacağı.

Bu toplantıda bankanın, 2018 Kasım’dan bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi beklenirken, faiz artışının da 25 baz puan olacağı düşünülüyor.