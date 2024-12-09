Piyasaya asgari ücret uyarısı: Fiyatların şişirilmesine müsaade etmeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Perakendeciler Sektör Toplantısı'na katıldı. Yarın başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bolat, bazı piyasa bozucu uygulamalara hem denetimlerde hem de ihbarlarda rastladıklarını söyledi. Bolat, "Asgari ücretin adı çıkar çıkmaz önden yüklenme, fiyatların önden hemen şişirilmesi gibi bazı uygulamalar görüyoruz, denetimlerde rastlıyoruz, bunlara müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Asgari ücret 2025 yılı başında yürürlüğe gireceğini ve çalışanlara ilk ödemenin 31 Ocak 2025'te yapılacağını hatırlatan Bolat, "Maalesef işte döviz konusunda 'Ya bu döviz düşük kaldı, hemen biz olabilecek dövize göre fiyatı artıralım' ya da bir girdi malında artış olduğunda 'hemen zam yapalım' gibi ve 'Asgari ücret şu kadar olabilir, ben şimdiden fiyata bunu bindireyim' şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz ve denetimler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bolat, Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım ve Orman bakanlıklarının denetim ekiplerinin birlikte çalıştığını ve perakende sektör yetkililerinden iş birliği beklediğini açıkladı.