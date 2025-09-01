Platin 1 ayın zirvesinde

Platin vadeli işlemleri ons başına bin 373 doların üzerine çıkarak bir aylık en yüksek seviyesine ulaştı.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri değerli metallere olan talebi artırdı.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Cuma günü merkez bankasının işgücü piyasası riskleri göz önüne alındığında borçlanma maliyetlerini düşürmeye hazır olduğunu işaret ederken, tarife kaynaklı enflasyonun geçici olabileceğini belirtti.



Piyasalar şu anda bu ayın sonlarında 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 88 olarak fiyatlıyor. Arz endişeleri de platinin talebin üretimi aşmaya devam etmesiyle üç yıldır açık vermesine destek verdi.



Dünya Platin Konseyi, 2025 yılında yaklaşık 848 bin onsluk bir açığın daha oluşacağını öngörüyor. Talep tarafında ise metal, hidrojen yakıt hücresi teknolojisindeki stratejik rolü ve yeşil enerji benimsemesine yönelik küresel geçişle desteklenmeye devam ediyor.