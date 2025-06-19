Platin 11 yılın zirvesinde

Platin, talepteki artış ve piyasa açığı beklentileriyle desteklenen kazançlarla güçlü bir ralliyi genişleterek on yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.



Spot fiyatlar yüzde 2'den fazla artışla ons başına 1.352,08 dolara yükselerek Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yakın vadeli sıkışıklığın bir işareti olarak, hemen teslim metal vadeli işlemlere göre primli işlem görüyor.



Platin, Çin'deki güçlü talep işaretlerinin yanı sıra güçlü yatırımcı ilgisinin açık endişelerini artırmasının ardından üç aylık rekor bir artışa doğru ilerliyor. Yine de, Goldman Sachs Group Inc. fiyatların ons başına 800 ila 1.150 dolar aralığına gerileyeceğini tahmin ederken, rallinin devam edeceğine dair şüpheler var.



Fiyatlar son olarak yüzde 1,5 artışla ons başına 1.348 dolara yükseldi ve dördüncü günlük kazancını elde etti.