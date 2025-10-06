Platin 13 yıllık zirveye yaklaştı

Platin, ons başına bin 620 doların üzerine çıkarak Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Güvenli liman talebi ve devam eden arz kısıtlamaları, yatırımcıların kıymetli metallere yönelmesine neden oldu.



ABD hükümetinin kapanmasının devam etmesi ve Fed'in daha fazla faiz indirimi beklentisinin artmasıyla birlikte, piyasalar bu ay ve Aralık ayında bir çeyrek puanlık faiz indirimini neredeyse tamamen fiyatlıyor.



Mücevher ve yatırımcılardan gelen talep de güçlü kalmaya devam ediyor, ancak elektrikli araçlara yönelimin otomotiv katalitik konvertörlerine olan ihtiyacı azaltması bekleniyor.



Arz tarafında ise, platin üretimi, daha yüksek işletme maliyetleri, yetersiz yatırım ve düşen cevher tenörleri nedeniyle 2021 zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 16 düştü.



Dünya Platin Yatırım Konseyi (WPIC), 2029 yılına kadar yıllık arz açığının ortalama 620 bin ons veya küresel talebin yaklaşık yüzde 8'i seviyesinde kalacağını öngörüyor.

