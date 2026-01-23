Platinden bir rekor daha

Platin vadeli işlemleri, arz darlığı, güçlü endüstriyel talep ve genel olarak değerli metallerdeki yükselişin etkisiyle ons başına 2 bin 600 doları aşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel üretimin yaklaşık yüzde 70'ini gerçekleştiren Güney Afrika, sınırlı maden yatırımlarıyla karşı karşıya kalırken, geri dönüşüm de düşük seyrederek yapısal açıkların devam etmesine neden oluyor. Bu arada, elektrikli araçların daha yavaş benimsenmesine rağmen otomotiv katalizörleri kullanımını desteklemeye devam ederken, kimyasallar, gübreler, fiber optik ve hidrojen yakıt hücrelerindeki endüstriyel uygulamalar toparlanıyor.

Çin, Kuzey Amerika ve Hindistan'daki mücevher talebi de ek destek sağlıyor. Analistler, platinin 2026 yılında ons başına yaklaşık 2 bin 800 dolara ulaşabileceğini ve fiyatların yalnızca Ocak ayında yaklaşık yüzde 20 arttığını öngörüyor.

Platin, yatırımcıların küresel ticaret ve siyasi gerilimlerin devam etmesi nedeniyle güvenli liman arayışında kalmasıyla altının yükselişinden faydalandı; ayrıca ABD'den gelen daha zayıf ekonomik veriler ve güvercinvari Federal Rezerv sinyalleri, gelecekteki faiz indirimlerine yönelik bahisleri körükleyerek doları zayıflattı ve metalleri destekledi.