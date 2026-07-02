PlayStation'dan radikal karar. 1.5 yıl sonra kullanımdan kalkacak

Tüketici tercihlerindeki değişen eğilimlere yanıt olarak, yeni oyunlar PlayStation Store'da ve perakende satış noktalarında yalnızca dijital formatta yayınlanacak.

PlayStatoin oyun konsolları 1994 yılından bu yana üretiliyor.

Tüketici tercihleri ​​ve genel olarak eğlence sektörü fiziksel disklerden dijitale doğru kaymaya devam ederken, PlayStation konsollarında piyasaya sürülen tüm yeni oyunlar için fiziksel oyun diski üretimi Ocak 2028'den itibaren durdurulacak. Bu tarihten sonra, yeni oyunlar yalnızca PlayStation Store'da ve perakende satış noktalarında dijital formatta satışa sunulacak. Bu geçiş, Ocak 2028'den önce disk formatında piyasaya sürülmüş veya sürülecek olan oyunları etkilemeyecek.