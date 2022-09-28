Polis maaş promosyonu ne kadar oldu? (2022 EGM polis maaş promosyonu ne zaman yatacak?)

Polis maaş promosyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan sosyal medya duyurusuyla birlikte açıklandı. EGM tarafından polislere ne zaman ve ne kadar promosyon verileceği belli oldu. Peki, polis maaş promosyonu ne kadar oldu?



POLİSLERİN MAAŞ PROMOSYON TUTARI BELLİ OLDU



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün maaş promosyonu açıklaması şu şekilde;



"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı.



Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.



Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.



Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.



Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.



Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.



Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.



Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?



Polis maaş promosyonu belli oldu.



Buna göre; her personele 27.000 TL ödenmesine karar verildi.



EMNİYET PROMOSYON AÇIKLAMASIYLA DUYURMUŞTU



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polislerin maaş promosyonu düzenlemesine ilişkin 6 Eylül'de bir açıklama yapmıştı.



Açıklamada, 18 Mart 2022'de Vakıfbank ile imzalanan maaş promosyon protokolünde polislere aylık ödenecek tutarın 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını belirtildi.



"Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur" ifadelerine de yer verilen açıklamada 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı açıklanmıştı.



Türk Polis Teşkilatı'nın bugüne kadar olan en yüksek maaş promosyon ödemesi olduğu da kamuoyu ile paylaşılan basın açıklamasında yer almıştı.