Polisan, Yunanistan'daki fabrikasına kilit vuruyor

Polisan'ın Yunanistan'daki şirketi Polisan Hellas'ta işler beklendiği gibi gitmedi. Polisan aldığı kararla Yunanistan'daki üretim faaliyetlerini dudurdu ve payların satışı için alıcılarla görüşmelerin yapılmasına devam edilmesi kararına vardı.



STOKLAR ERİTİLDİ



Stoktaki satışları tamamlanan Polisan Hellas'ta PET sektöründeki daralmanın da etkisiyle personelin iş akitleri feshedildi.



POLİSAN DESTEK VERECEK



Polisan Hellas'ın borçları nedeniyle Polisan şirkete destek vermeye devam edecek.



Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:



Şirketimizce sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz Yunanistan'da kurulu Polisan Hellas S.S.A. ("Polisan Hellas")"nın faaliyeti devam ederken paylarının satışı amacıyla yapılan görüşmelerden bu aşamada netice alınamaması ancak stoktan satışların tamamlanması ve PET sektöründe süregelen talep daralmasının Şirketimiz konsolide finansal tablolarına etkisi gözetilerek sınırlı sayıdaki Polisan Hellas personelinin iş akitlerinin sonlandırılmasına, üretim faaliyetlerinin durdurulmasına, borçluluğunun azaltılması için Şirket'imiz tarafından destek verilmeye devam edilmesine ve Polisan Hellas paylarının satışı için potansiyel Alıcılarla görüşmelerin sürdürülmesine karar verilmiştir.



Potansiyel Alıcılarla görüşmeler devam ederken Şirketimiz pazarlık gücünün etkilenmemesi ve yatırımcılarımız için yanıltıcı olmaması için bilginin açıklanması pay satışına ya da Polisan Hellas faaliyeti ile ilgili ayrıca bir karar alınıncaya kadar 05.08.2023 tarih, 2023/26 sayılı ve 12.03.2025 tarih, 2025/6 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile ertelenmiştir.

