Polonez işçileri, 172 gün süren mücadeleyi kazandı

İstanbul Çatalca'daki Polonez fabrikasının 146 çalışanı geçen yıl sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldı.



Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Polonez işçilerinin fabikada başlayan eylemi farklı noktalarda devam etti.



Yaklaşık 6 ay süren adalet arayışında mutlu sona ulaşıldı. İşveren ve sendika temsilcileri arasında uzlaşma sağlandı.



Adalet nöbetinin 172'nci gününde işveren ile Tekgıda-İş Sendikası arasında uzlaşma sağlandığı açıklandı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hasabından yaptığı açıklamada, işçilerin tüm haklarının işveren tarafından karşılanacağını duyurdu.



Bakan Işıkhan, "İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır. Bakanlık olarak her zaman işçi ve işverenin yanında olduk ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz." dedi.



Çatalca Adliyesi önündeki Polonez işçileri gelişmeyi büyük bir mutlulukla karşıladı.