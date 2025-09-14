Polonya Borsası gerilimden besleniyor

Yatırımcılar, Polonya'nın borsadaki yükselişini, Rusya'nın insansız hava aracı saldırısı, Ukrayna ile ilgili müzakerelerin durması ve bankalara yönelik yaklaşan vergi artışının yarattığı dalgalanmaların üstesinden gelebileceğini söylüyor.



Varşova'nın WIG20 endeksi, güçlü büyüme ve iç talebin yabancı yatırımcıları cezbetmesiyle yılın ilk sekiz ayında yüzde 38'e kadar yükseldi. Ancak Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme kaydedileceğine dair umutların azalması ve Polonya hava sahasındaki Rus insansız hava araçlarının NATO'ya tepki vermesiyle yükseliş durdu.



Polonya hisse senetleri için bir diğer olumsuz etken ise hükümetin, savunma harcamalarındaki artışla birlikte büyüyen mali açığı dizginleme girişimi olan bankalara uygulanan vergileri artırma planı. Ağustos ortasındaki politika duyurusundan bu yana piyasa durgunlaştı ve aynı ayın başlarındaki zirveden yüzde 5'ten fazla düştü.



POLONYA ALARM DURUMUNDA



Bölgesel piyasalar gerginliğini korurken, Polonya'nın hava savunma sistemleri en üst düzeyde alarma geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor ve ABD, Moskova'yı müzakerelere girmeye zorlamak için yeni yaptırımlar düşünüyor. Budapeşte'nin BUX endeksi de Ağustos ayında ulaştığı rekor seviyeden yüzde 5 geriledi.



ZLOTİ İSTİKRARLI SEYREDİYOR



Yine de yatırımcılar, Polonya hisse senetlerinin, WIG20'nin 2022'den bu yana yaklaşık iki katına çıkmasını sağlayan yükselişe devam etmesinin muhtemel olduğunu söylüyor. İHA saldırısının ardından hisse senetleri hızla toparlanırken, endeks Eylül ayında Avrupa genelindeki Stoxx 600'ü geride bıraktı. Polonya Zlotisi, son altı ayda Euro başına 4,25 civarında seyrederek nispeten istikrarlı bir seyir izliyor.



Viyana'daki Raiffeisen Kapitalanlage GmbH portföy yöneticisi Andras Szalkai, "Hükümet kararları yardımcı olmuyor, ancak Polonya hala Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğu için genel tabloda önemli bir değişiklik olmadı. Birçok yatırımcı önceki yükselişi kaçırdı ve geri çekilmeyi Polonya piyasasına girmek için bir fırsat olarak görebilir." dedi.



KURUMLAR VERGİSİ YÜKSELEBİLİR



Hükümetin bankalar için kurumlar vergisi oranını gelecek yıl yüzde 19'dan yüzde 30'a çıkarma planı, Başbakan Donald Tusk'ın kabinesinin piyasa dostu olduğu ve kurumsal yönetimi iyileştirmeye odaklandığı görüşünü sorgulattı. WIG20, devlet kontrolündeki şirketler ve finans kuruluşlarının hakimiyetinde olduğundan, siyasi gelişmelere karşı oldukça hassas.



Accorde Fund Management'tan Gabor Pentek, "Bankacılık vergisinin görüntüsü gerçekten kötü, çünkü bu hükümet piyasa yanlısı politikaların savunucusu olarak ilan edildi" dedi.



Polonya'nın en büyük sigorta şirketinin yatırım birimi TFI PZU SA'nın hisse senedi başkanı Tomasz Matras'a göre, son dönemdeki satış dalgası boğa piyasasının sona erdiği anlamına gelmiyor. Yükselişin boyutu göz önüne alındığında, sürdürülebilir bir geri çekilme hala mümkün olsa da, Polonya cazip değerlemelere, güçlü iç talebe ve AB kurtarma fonlarıyla finanse edilen daha fazla yatırım şansına sahip.



Matras "Polonya hisseleri henüz aşırı değerlenmiş değil ve 'ön saflardaki ülke' etiketi, küresel piyasalara kıyasla önemli bir indirimi haklı çıkarmıyor" dedi.



WIG20, şu anda MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksine göre yüzde 28 iskontoyla, yaklaşık 10 kat ileriye dönük kazançla işlem görüyor. Polonya'daki kârlar son üç yıldır istikrarlı bir şekilde artıyor ve bankalar faiz indirimlerine rağmen rekor gelir elde ediyor. Zloti değişken faizli krediler hakkında yakın zamanda verilen bir AB mahkemesi kararı, kredi verenler için bazı yasal riskleri de azaltıyor.



Generali Investments TFI SA yatırım fonunun hisse senetleri başkanı Maciej Kik, son dönemdeki düşük performansın "uzun vadeli sağlıklı bir yükseliş trendinde yalnızca bir duraklama" olduğunu söyledi. Kik "Temel göstergeler hala güçlü, pozitif makroekonomik veriler ve Polonyalı şirketlerin artan kazançları piyasa duyarlılığını dengelemeye yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.