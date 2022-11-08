Polonya, ekonomik büyümenin gelecek yıl yavaşlamasını bekliyor

İlişkili Haberler Polonya, inşa edilecek nükleer santral için ek vergi talep etmeyecek Polonya'da enflasyonun yüzde 24'e çıkması bekleniyor

Polonya Devlet Radyosunun haberine göre, Maliye Bakanı Yardımcısı Artur Sobon, başkent Varşova'da katıldığı bir ekonomi konferansında değerlendirmelerde bulundu.



Sobon, Covid-19 salgını ve Polonya-Belarus sınırında yaşanan göç krizi gibi öngörülmesi zor ve 'nadir' olaylar nedeniyle geleceği tahmin etmenin zorlaştığına dikkati çekerek Ukrayna'daki savaş ve dünya çapında yaşanan yüksek enflasyonun da ekonomileri kötü etkilediğini ifade etti.



Polonya'da gelecek yılın kamu maliyesi için zor geçeceğini belirten Sobon, zorluklara rağmen temkinli bir iyimserlik için zemin olduğunu ifade etti.

"GELECEK YIL BÜYÜME YAVAŞLAYACAK"



Sobon, Polonya ekonomisinin temellerinin güçlü olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu yıl gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) yüzde 4'ten fazla büyüyerek Polonya'yı en hızlı büyüyen beş Avrupa Birliği ekonomisinden biri yapacak ancak gelecek yıl büyüme çok daha yavaş olacak. Büyümenin iç motorlarını hızla yeniden başlatmayı başaracağız ve ekonomi yeniden büyüyecek."



Polonya hükümetinin "haftada 4 gün çalışma, yüzde 20 maaş artışı" gibi muhalefetin ortaya attığı "sorumsuz" fikirleri reddederek "orta yol yaklaşımını" seçtiği ifade eden Sobon, ne pahasına olursa olsun enflasyonu düşürmeyi amaçlayan politikaları izlediklerini sözlerine ekledi.