Polonya, inşa edilecek nükleer santral için ek vergi talep etmeyecek

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Polonya'daki RMF FM radyosuna açıklamalarda bulunan Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, ülkenin ilk nükleer santrali için ABD'li Westinghouse şirketiyle anlaşıldığını belirtti.



Moskwa, ilk tesisin ülkenin kuzeyindeki Lubiatowo-Kopalino kıyı bölgesinde kurulacağını dile getirerek, "Her yatırımı bir fırsat olarak görmeliyiz. Bölge halkı için de oldukça avantajlı bir yatırım olacak" dedi.

"REFERANDUMA GEREK YOK"



Bakan Moskwa, nükleer santralin inşası konusunda bir referanduma ihtiyaç olup olmadığı yönündeki soruya, "Buna gerek olacağını sanmıyorum. Halihazırda yürütülmekte olan süreçte hem yerel yönetimler düzeyinde hem de bölge sakinleriyle diyaloğa odaklanıyoruz" yanıtını verdi.



Polonya'da nükleer enerjiye destek oranının yüzde 80'lere ulaştığına dikkati çeken Moskwa, "Nükleer santral kaynaklı herhangi bir ek vergi vatandaşa yansıtılmayacak" ifadesini kullandı.



Polonya hükümetinin enerji stratejisi kapsamında ülkede toplam kapasitesi 6 ila 9 gigavat arasında olacak 6 nükleer güç ünitesi inşa edilecek.



ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda inşa edilecek ilk reaktör, 2033'te çalışmaya başlayacak ve 1-1,6 gigavat güç üretecek. Sonraki reaktörler her iki yılda bir inşa edilecek.

