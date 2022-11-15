Polonya Merkez Bankası, büyüme tahminini düşürdü

Polonya Merkez Bankası tarafından yayımlanan enflasyon raporuna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yıl yüzde 4,6 artması bekleniyor.



Enflasyonun bu yıl yüzde 14,5, 2023'te yüzde 13,1 ve 2024'te yüzde 5,9 olacağı tahmin edilen raporda, "GSYH'nin gelecek yıl yüzde 0,7 oranında büyümesini bekliyoruz. 2023'te iç ekonomik büyümenin aşağı yönlü revizyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığının Polonya'daki ve yurtdışındaki ekonomik gelişmeler üzerindeki güçlü olumsuz etkisinin bir sonucu" ifadelerine yer verildi.

ENFLASYONUN YÜZDE 19'A ÇIKACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ



Raporda ayrıca Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını azaltması, belirsizliklerin artması gibi koşulların küresel para piyasasını etkilediği belirtildi.



Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski daha önce yaptığı açıklamada ülke enflasyonunun gelecek yılın ilk iki ayında yüzde 19'a ulaşacağını, son çeyrekte ise yüzde 10'un altına gerileyeceğini öne sürmüştü.



Polonya'da ekim enflasyonu yüzde 17,9 olarak açıklanmıştı.