Polonya, Ukrayna kaynaklı tahıl krizi nedeniyle çiftçilere tazminat ödeyecek

Polonya haber ajansı PAP'a göre, ülkede tahıl fiyatları Ukrayna'dan ithal edilen tahıl nedeniyle düştü ve Polonyalı çiftçiler ürünlerini satmakta güçlük çekiyor.



Polonya parlamentosunun finans komitesi gerçekleştirdiği toplantıda, Ukrayna tahıl ithalatı nedeniyle zarara uğrayan Polonyalı çiftçilere devlet bütçesinden 600 milyon zloti tazminat ödenmesini onayladı.



Maliye Bakan Yardımcısı Sebastian Skuza, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tahıl pazarında istikrarsızlık olduğunu ve çiftçilere yardımcı olmak için bu desteğin sağlanacağını ifade etti.



Polonya, Avrupa Birliği'ni (AB) Ukrayna'dan ithal edilen tahılı Orta Doğu ve Afrika ülkelerine gönderme sözünü tutmadığı için eleştirmişti.



Polonyalı çiftçiler de hükümeti yaşadıkları mağduriyet nedeniyle protesto etmişti.



Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk, ülkedeki çiftçilerin temel taleplerinin karşılanamayacağını öne sürerek 5 Nisan'da görevi bırakmıştı.

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