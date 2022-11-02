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Polonya'da enflasyonun yüzde 24'e çıkması bekleniyor

Polonya'da ekim ayı için yüzde 17,9 olarak açıklanan enflasyonun, önlemlerin devam etmemesi durumunda Şubat 2023'te yüzde 24'e ulaşması öngörülüyor.

Polonya'da enflasyonun yüzde 24'e çıkması bekleniyor

Para Politikası Kurulu (MPC) Üyesi Ludwik Kotecki, ülke radyolarından TOK'a yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele kalkanı olmaması halinde enflasyonda artışın süreceğini söyledi.

Polonya Kalkınma Fonu Başkanı Pawel Borys'in "2023 itibarıyla enflasyonla mücadele kalkanı olmayacak" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Kotecki, "Bu, enflasyonda tek seferde yüzde 3-4'lük bir sıçrama anlamına geliyor. Yani şubatta olması gereken yüzde yerine yüzde 24'e çıkacak" ifadelerini kullandı.

Borys, bu sabah yaptığı açıklamada, mali durum nedeniyle hükümetin antienflasyonist önlemleri durdurmak zorunda kalacağını söylemişti.

Polonya'da , ekimde yüzde 17,9 ile 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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