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Polyester elyaf ithalatına soruşturma

Tayvan, Hindistan ve Tayland menşeli polyester elyaf ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Polyester elyaf ithalatına soruşturma

Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, yerli bir üretici tarafından yapılan ve bazı firmalarca da desteklenen başvuruya istinaden , ve Tayland menşeli polyester elyaf ürününe yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önlemlere dair nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını içeriyor.

Yapılan inceleme sonucunca, anılan ülkeler menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

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