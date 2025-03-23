Polymarket’te 2025’in en önemli kripto tahminleri açıklandı

Kripto para piyasasında belirsizlik ve spekülasyon her zaman büyük bir yer kaplarken, tahmin piyasaları giderek daha fazla ilgi çekiyor. Kripto destekli bahis platformu Polymarket, yatırımcıların gelecek olaylarla ilgili beklentilerini fiyatlayarak olasılıklar üzerinden yatırım yapmalarına olanak sağlıyor. Daha önce ABD seçimleri ve çeşitli piyasa hareketleri konusunda başarılı tahminler yapan platform, 2025 yılı için de kripto para dünyasında büyük yankı uyandıran olasılıkları değerlendirdi.



Gelin, Bitcoin fiyatından altcoin ETF’lerine, Trump yönetiminin BTC rezervi oluşturup oluşturmayacağına kadar en dikkat çekici tahminleri inceleyelim.



BITCOİN 2025’TE HANGİ SEVİYEYE ULAŞACAK?



Bitcoin fiyatıyla ilgili tahminlerde büyük bir değişkenlik gözlemleniyor. Yatırımcılar, Bitcoin’in yıl sonunda 120.000 dolara ulaşma olasılığını %46 olarak fiyatlıyor. Ancak bu rakam, daha iddialı seviyelere çıkıldıkça düşüyor:



150.000 dolara ulaşma ihtimali %27



250.000 dolara ulaşma ihtimali %12



1 milyon dolara ulaşma ihtimali %4



Bu olasılıklar, özellikle kurumsal yatırımcıların piyasalardan çıkış yapması ve Bitcoin ETF’lerine yönelik ilginin azalmasıyla önemli ölçüde değişmiş durumda. 20 Ocak’ta Bitcoin’in 150.000 dolara ulaşma olasılığı %62 olarak fiyatlanıyordu. Ancak bu oran, yılın ilerleyen dönemlerinde sert bir düşüş yaşadı.



Öte yandan, yatırımcılar Bitcoin’in 75.000 dolara düşüşünü en olası senaryo olarak görüyor. Polymarket’te işlem yapanlar, bu senaryonun %34 ihtimalle gerçekleşeceğini düşünüyor.



TRUMP’IN İLK 100 GÜN İÇİNDE BİTCOIN REZERVİ OLUŞTURMA PLANI



Donald Trump’ın seçim kampanyasında Bitcoin’e olan ilgisini sık sık dile getirmesi, yatırımcıları heyecanlandırmıştı. Seçim zaferinin hemen ardından, Polymarket verileri Trump’ın başkanlığının ilk 100 günü içinde ABD için Bitcoin rezervi oluşturma olasılığını %60 olarak gösteriyordu.



Ancak son haftalarda bu olasılık %29’a geriledi. Bunun temel sebebi, planın resmi olarak duyurulmuş olmasına rağmen, Kongre’nin onayına ihtiyaç duyulup duyulmayacağı konusundaki belirsizlik. Yine de yıl sonuna kadar ABD’nin Bitcoin rezervi oluşturma ihtimali %75 olarak fiyatlanıyor.



Kripto para piyasası için kritik bir hamle olarak görülen bu kararın, zamanlaması ve kapsamı piyasalar üzerinde büyük bir etki yaratabilir.



ALTCOİN ETF’LERİ 2025’TE ONAYLANACAK MI?



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2024 yılında spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi ancak altcoin ETF’leri konusunda temkinli davranmaya devam ediyor. Yatırımcılar, 2025 yılı içinde bir dizi altcoin ETF’sinin onay alacağına kesin gözüyle bakıyor.



Polymarket’te altcoin ETF’lerine yönelik oranlar şu şekilde:



Solana (SOL) ETF’sinin onaylanma ihtimali %89



XRP ETF’sinin onaylanma ihtimali %77



Litecoin (LTC) ETF’sinin onaylanma ihtimali %72



Dogecoin (DOGE) ve Cardano (ADA) ETF’lerinin onaylanma ihtimali %69



Bu oranlar, yatırımcıların altcoin piyasasına yönelik artan ilgisini ve düzenleyici tarafta yaşanabilecek olası gelişmeleri yansıtıyor. Solana ETF’si, en yüksek olasılıkla onay alacak ürün olarak öne çıkıyor.



GERÇEKLEŞMESI PEK OLASI OLMAYAN TAHMİNLER



Polymarket’te yatırımcıların düşük ihtimalli ancak ilginç bulduğu senaryolar da mevcut. Platformda fiyatlanan bazı sıra dışı kripto tahminleri şöyle:



Ethereum’un (ETH) 2025’te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma ihtimali %20



MicroStrategy’nin 2025’te iflas açıklama olasılığı %12



Amazon’un Haziran ayına kadar Bitcoin rezervi oluşturma ihtimali %6



Solana’nın (SOL), Ethereum’u (ETH) piyasa değeri açısından geçme ihtimali %2



Bybit’in 2025 yılında iflas etme olasılığı %7



Kripto para dünyasında geçmişte tahmin edilemez olaylar yaşandığını düşündüğümüzde, düşük ihtimalli gibi görünen bazı olayların beklenmedik bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olabilir.



POLYMARKET TAHMİNLERI PİYASAYA NE ANLATIYOR?



Polymarket’teki veriler, yatırımcıların piyasa beklentilerini doğrudan yansıttığı için önemli bir gösterge olarak görülüyor. Bitcoin ETF çıkışları, kurumsal yatırımcıların ilgisinin azalması ve altcoin ETF’leri konusunda yaşanan belirsizlikler, 2025 yılı için fiyat tahminlerini büyük ölçüde etkiliyor.



Öte yandan, ABD hükümetinin Bitcoin rezervi oluşturması, Solana ETF’sinin onaylanması ve piyasanın genel yönü gibi konular, yatırımcıların önümüzdeki aylarda büyük ölçüde fiyatlayacağı olaylar arasında.



Kripto para dünyasında hiçbir şey kesin değil, ancak Polymarket’te fiyatlanan oranlar, piyasanın genel beklentilerini görmek açısından önemli bir veri kaynağı olmaya devam ediyor.