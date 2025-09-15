Portekiz'in notu yükseldi

Global derecelendirme kuruluşu Fitch, Portekiz'in kredi notunu "A-" seviyesinden "A" seviyesine yükseltti. Kuruluş, bu karara gerekçe olarak sürdürülebilir borç azaltımını, dengeli mali durumu ve devam eden dış borç azaltımını gösterdi.



Kuruluş, Portekiz'in kamu maliyesinin istikrarlı birincil fazla ve tutarlı bir mali çerçeve sayesinde iyileştiğini belirtti. Güçlü nakit rezervleri ve ağırlıklı olarak sabit faizli borç profili de ülkenin piyasa dalgalanmalarına karşı direncini artırdı.

