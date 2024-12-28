Poşete zam gelecek mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım payı tutarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.



Alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93'lük zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi.

Yani market ve satıcıların piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 86 kuruş olacak.

Karar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ancak bu fiyatların günlük kullanımda poşetlere yansıyıp yansımayacağı henüz bilinmiyor.

Katılım payı geçen yıllarda da yükselmiş ancak vatandaşın ödeyeceği miktar değişmemişti.

2024 yılında geri kazanım katkı payı 60 kuruş olarak belirlenmiş ancak poşet fiyatı, 25 kuruşta sabit tutulmuştu.



Poşetler, 2019 yılında ücretli hale getirilmişti. 5 yıldır da bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor.



Vatandaşın ödeyeceği poşet fiyatları bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirleniyor ve her yıl güncelleniyor.



Perakendeciler, bir poşetin maliyetinin ortalama 1,19 liraya ulaştığını ifade ediyor.

