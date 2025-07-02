Powell faiz için Trump'ı suçladı

Fed Başkanı Powell, Trump'ın açıkladığı ve uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerinden bahsederek, faiz indirimi faaliyetinin olmamasından bu tarifeleri sorumlu tuttu.



Powell, Avrupa Merkez Bankası panelinde yaptığı konuşmada, "Tarifelerin boyutunu gördüğümüzde beklemeye geçtik ve esasen ABD için tüm enflasyon tahminleri tarifelerin bir sonucu olarak önemli ölçüde yükseldi" dedi.



"HEDEF ENFLASYONU KONTROL ALTINDA TUTMAK"



Fed Başkanı Powell, Fed'in faiz oranlarını ayarlayıp ayarlamayacağına karar verirken odaklandığı şeyin enflasyonu kontrol altında tutmak olduğunu söyledi. Fed, son veriler oldukça cesaret verici olsa da, merkez bankası gümrük tarifelerinin ekonomi üzerindeki etkileri netleşene kadar beklemede kalmaya devam ediyor.



Powell, "Bu verilere bağlı olacak. Toplantı toplantı gidiyoruz. Hiçbir toplantıyı masadan kaldırmam ya da doğrudan masaya koymam" dedi.



Fed Başkanı'nın faiz oranlarını düşürme konusundaki hareketsizliği Trump'ın öfkesini çekmiş durumda ve Powell'ın son yorumları hiç şüphesiz devam eden kavgayı daha da körükleyecek.