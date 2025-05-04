Powell, Trump'ın istediğini yapmayacak mı?

Gözleri enflasyonda olan Fed yetkilileri, Salı ve Çarşamba günü Washington'da bir araya geldiklerinde faiz oranlarını sabit tutma eğilimi içine girebilir. Ekonomik yavaşlama korkuları artsa da ABD Başkanı Donald Trump ve bazı yardımcıları faiz indirimi için merkez bankasını sıkıştırmaya devam ediyor.



Fed Başkanı Jerome Powell, Cuma günü Nisan ayı istihdamında 177 bin kişilik sağlıklı bir artış olduğunu gösteren verilerle elini güçlendirmiş olabilir. İşgücü piyasası sağlamlığını koruduğu sürece Fed, faiz indirimine gitmemeyi daha kolay gerekçelendirebilir.



Bu arada, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi fiyat baskılarının yavaşça azalmaya devam ettiğini gösterdi.



BELİRSİZLİK ÖNE ÇIKIYOR



Gerçekten de belirsizlik şu anda dünyanın dört bir yanındaki büyük merkez bankaları için baskın faktör. Beyaz Saray, gümrük vergileri konusunda, gelecekteki ekonomik koşulları tahmin etmeye çalışan herkes için bir kabus olan manzarayı bir kez daha değiştirebilecek anlaşmalar peşinde koşuyor.