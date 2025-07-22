Powell'ı bitirmek istiyorlar... Suç duyurusunda bulunuldu

Florida Cumhuriyetçi Temsilcisi Anna Paulina Luna, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı iki ayrı yeminli ifadesinde yalan söylemekle suçlayarak Adalet Bakanlığı’na resmi suç duyurusunda bulundu.



Fox News Digital tarafından ilk olarak elde edilen mektupta, Luna, Powell’ın 25 Haziran 2025’te Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi önünde verdiği ifadedeki beyanlarının “maddi olarak yanlış” olduğunu belirtti.



Luna, Powell’ın Fed’in Eccles Binası’ndaki yenilemelerle ilgili lüks harcamaları gizlediğini ve projenin kapsamını küçümseyerek yanlış bilgi verdiğini iddia etti. "Başkan Powell, projenin maliyetini 1.9 milyar dolardan 2.5 milyar dolara çıkaran değişiklikleri ‘önemsiz’ olarak nitelendirdi." diyen Luna "Ancak Kongre araştırmacıları tarafından incelenen belgeler bu iddiaların doğru olmadığını ortaya koydu." ifadesini kullandı.



Mektupta ayrıca Powell’ın açıklamaları ile kurum içi belgeler arasında ciddi tutarsızlıklar olduğu ve maliyet artışının inşaatı basitleştirmek ve gecikmeleri önlemek için yapıldığı yönündeki ifadesinin yanlış olduğu belirtildi.



Bu suç duyurusu, Trump yanlısı muhafazakârların Powell’ın görev süresi 2026’da dolmadan görevden alınması yönündeki baskılarını artırdığı bir dönemde geldi. Powell, eski Başkan Donald Trump tarafından atanmıştı.