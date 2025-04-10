Prada, Versace'yi satın alıyor

Moda devi Prada, Versace'yi 1,38 milyar euro karşılığında satın alıyor.

Prada, Versace'yi satın alıyor

Lüks devi 'nın 'yi satın almak için Capri Holdings ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Anlaşmaya göre Prada, Versace'yi 1,38 milyar dolar nakit karşılığında satın alacak.

Milanolu şirketin, Versace'yi devralma işleminin bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Prada, Jimmy Choo ve Michael Kors gibi markaların da sahibi konumunda bulunuyor.

Capri Holdings, Versace'yi 2018 yılında 1,83 milyar euroya satın almıştı.

İtalyan şirketinin sahibi Miuccia Prada, daha önce yaptığı açıklamada, çok sayıda moda şirketinin Versace'yi satın almakla potansiyel olarak ilgilendiğini açıklamıştı.

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