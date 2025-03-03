Prada, Versace'yi satın alıyor

Lüks moda devi Prada'nın Versace'yi satın almak için Capri Holdings ile görüşmelerin sona yaklaştığı bildirildi.



Bloomberg'in haberine göre anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Prada, Versace için 1,5 milyar euro (1,6 milyar dolar) ödeyecek.



Prada ve Capri'nin Versace için mart ayında bir anlaşma yapabileceği belirtildi. Prada, Jimmy Choo ve Michael Kors gibi markaların da sahibi konumunda bulunuyor.



İki şirket arasında görüşmelerin ilk etapta olumlu ilerlediği kaydedildi. Buna rağmen anlaşmanın zamanı veya şirketin değerinin değişebileceği, görüşmelerin başarısız olma ihtimalinin de bulunduğu aktarıldı.



Capri Holdings, Versace'yi 2018 yılında 1,83 milyar euroya satın almıştı.



İtalyan şirketinin sahibi Miuccia Prada, geçen hafta yaptığı açıklamada, çok sayıda moda şirketinin Versace'yi satın almakla potansiyel olarak ilgilendiğini açıklamıştı.