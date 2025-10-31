Prince Group'a operasyon... 116 milyon dolara el kondu

Straits Times gazetesinin haberine göre, Singapur polisi, geniş çaplı dolandırıcılık merkezi operasyonları yürütmekle suçlanan çok uluslu bir ağ olan Prince Group'a bağlı 150 milyon Singapur doları (115,90 milyon dolar) değerindeki varlıklara el koydu.



Güneydoğu Asya merkezli şebekeye İngiltere ve ABD yaptırım uygulamıştı. Şebekenin, dünya çapında mağdurları dolandırmak için insan ticareti yapan işçileri kullandığı da iddia ediliyor.