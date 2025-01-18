PTT'den MTV ödemeleri için kolay yöntem: Son tarih 31 Ocak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, vatandaşlara hızlı, kolay ve güvenilir ödeme hizmetleri sunmaya devam ediyor.



PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, son ödeme tarihi 31 Ocak olan MTV ödemeleri, PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulama ve PttMatikler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.



Açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan iş yeri ağıyla birçok yere hizmet götürerek, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.



PTT AŞ Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ödeme imkanı sunulurken, vatandaşlar hem kredi kartı hem de banka kartıyla işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. ​​​​​​​



2025 MTV TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?



Ödemeler yılda iki defa iki eşit taksit ile ödeniyor. İlk taksitin ocak ayı içerisinde, ikincisinin ise temmuz ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor.



2025 MTV ödemesinin ilk taksiti, 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabilir.