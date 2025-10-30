Puma işten çıkarma yapacak

Alman spor giyim üreticisi Puma, satışlarının düşmeye devam etmesi nedeniyle 2026 yılı sonuna kadar küresel iş gücünün yüzde 13'ünü, yani 900 kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı.



Puma, üçüncü çeyrekte kur farkıyla satışlarının yüzde 10,4 düşüşle 1,96 milyar Euro'ya (2,29 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.



Şirket, ürünlerine olan talebin azalması ve ABD'nin ithalata uyguladığı tarifelerin işini etkilemesinin ardından performansını düzeltmeye çalışıyor.