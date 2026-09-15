Pusula Portföy fonları temerrüde düştü
15.09.2026 15:40
Yönetim kurulu başkanı tutuklanan Pusula Portföy'ün fonları temerrüde düştü.
Pusula Portföy yönetimi, kurucu olduğu bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinin temerrüde düştüğünü açıkladı.
Tera Grubu tarafından devralındığı açıklanan Pusula Portföy 'ün bazı yatırım fonlarında temerrüt gerçekleşti.
Pusula Portföy yönetimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, kurucu oldukları bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğu belirtildi.
İlgili fonlar hesabına işlem yapılan aracı kurumlar ile mutabakatlar ve likitide yönetim sürecinin devam ettiği Pusula Portföy tarafından duyuruldu.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUTUKLANDI
Yurt dışına kaçtığı iddia edilen ve Türkiye'ye dönen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Bodrum'da emniyete teslim olduktan sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevkedildi ve tutuklanarak cezaevine kondu.