Pusula Portföy fonları temerrüde düştü

Tera Grubu tarafından devralındığı açıklanan Pusula Portföy 'ün bazı yatırım fonlarında temerrüt gerçekleşti.

Pusula Portföy yönetimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, kurucu oldukları bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğu belirtildi.

İlgili fonlar hesabına işlem yapılan aracı kurumlar ile mutabakatlar ve likitide yönetim sürecinin devam ettiği Pusula Portföy tarafından duyuruldu.