Putin bu işe çok kızacak! AB'den gri liste adımı

Brüksel'deki kanun yapıcılar Moskova üzerindeki mali baskıyı arttırmayı hedeflerken AB, kara para aklama kontrollerinin gevşek olduğu ülkelerden oluşan "gri listeye" Rusya'yı da ekleyip eklememeyi değerlendiriyor.



Avrupa Komisyonu yetkilileri, Avrupa Parlamentosu üyelerinin çoğunluğunun savunduğu Rusya'yı listeye eklemeyi düşündüklerini söyledi. Ancak yetkililer henüz bir karar alınmadığını vurguladı.



Merkez sağ Avrupa Halk Partisi'nin ekonomi işlerini koordine eden Alman milletvekili Markus Ferber "Rusya'nın listeye alınması için büyük bir destek var." dedi.



Avrupa Parlamentosu üyelerinin çoğunluğunun desteğini gerektiren tam listenin bu hafta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir komisyon sözcüsü, komisyonun "idari/prosedürel nedenlerle" listenin kabulünü son anda geri çektiğini ve önümüzdeki hafta başında kabul edileceğini söyledi.



FİNANSAL SİSTEMİ KİLİTLENEBİLİR



Listeye dahil olmak itibar kaybına yol açmakta ve finansal kuruluşların listede yer alan bölgelerdeki kuruluş veya kişileri içeren işlemleri gerçekleştirirken ekstra durum tespiti yapmalarını gerektirmekte ve bu da daha yüksek maliyetlere yol açıyor.



AB'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele gri listesi, genellikle terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele için kurulan hükümetler arası bir organ olan Mali Eylem Görev Gücü tarafından yayınlanan listeyi takip ediyor.



Brüksel'in listesinin Financial Times tarafından görülen önceki bir versiyonu, FATF tarafından son yayınlanan listeyi yansıtıyordu ve Cezayir, Angola, Kenya, Fildişi Sahili, Laos, Lübnan, Monako, Namibya, Nepal ve Venezüella'yı eklemeyi planlıyordu. Ayrıca Barbados, Cebelitarık, Jamaika, Panama, Senegal, Uganda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de geri çekmeyi planlıyordu.