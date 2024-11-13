Putin ve Muhammed bin Selman piyasaları görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, OPEC ve OPEC dışı petrol üreticilerinin dahil olduğu OPEC+ işbirliği çerçevesinde yürütülen koordinasyon ele alındı. Görüşmede, gönüllü petrol arzı kesintilerinin enerji piyasalarında istikrar sağlamaya katkı sunduğu vurgulandı.



Ayrıca, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi ve Filistin'deki durum da gündeme getirildi.