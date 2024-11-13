Putin ve Muhammed bin Selman piyasaları görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, telefon görüşmesinde petrol piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Putin ve Muhammed bin Selman piyasaları görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, OPEC ve OPEC dışı üreticilerinin dahil olduğu OPEC+ işbirliği çerçevesinde yürütülen koordinasyon ele alındı. Görüşmede, gönüllü petrol arzı kesintilerinin enerji piyasalarında istikrar sağlamaya katkı sunduğu vurgulandı.

Ayrıca, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi ve Filistin'deki durum da gündeme getirildi.

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