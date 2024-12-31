Putin'den Anadolu Efes’in şirketine kayyum

Rusya’da AB InBev Efes firmasının ülkedeki varlıklarına ve üretim tesislerine geçici yönetim atandığı bildirildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, AB InBev Efes’e geçici yönetim atandı.



Kararnameyle, söz konusu şirketin varlıkları geçici bir süre GK Vmeste adlı kuruluş tarafından yönetilecek.



Rusya’nın en büyük bira üreticileri arasında bulunan AB InBev Efes’in ortakları arasında Anadolu Efes ve Belçikalı AB InBev şirketleri bulunuyor.



Rusya’da daha önce de Danone ve Carlsberg gibi şirketlere geçici yönetim atanmıştı.



HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ



Kararın ardından Borsa İstanbul'da Anadolu Efes ve Anadolu Grubu Holding (AGHOL) hisseleri yüzde 10 değer kaybetti.



Anadolu Efes'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bugün Rusya tarafından, AB InBev ile ortak girişimimizin (JV) Rusya'daki kısmını geçici yönetime devreden bir kararname yayımlanmıştır. Bu durum ortağımız ile birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek, gerekli tüm adımlar atılacaktır." denildi.



ANADOLU EFES HİSSELERİ DEVRALACAKTI



Anadolu Efes ile AB InBev, bu yıl hisse devri konusunda anlaşma yapmıştı.



Anlaşma kapsamında Anadolu Efes, AB InBev’in Rusya’daki hisselerini alacaktı. AB InBev ise Anadolu Efes’in Ukrayna’daki hisselerini devralacaktı.



Ancak bu anlaşma, Rus yetkililer tarafından henüz onaylanmamıştı.