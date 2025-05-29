Putin'in rublesi, Trump'ın dolarını yeniyor

ABD ve Rusya arasındaki samimiyetsizlik on yıllardır devam ediyor. İki ülke de birbirini sevmese de bazı ortak çıkarlar uğruna çalışmalar yapabiliyor. Bunlardan biri de Rusya-Ukrayna savaşı oldu.



Savaş nedeniyle Rus rublesi dolar karşısında sert değer kayıpları yaşamıştı. Rus ekonomisine yönelik yaptırımlar nedeniyle rublenin düşmesi Rusya için kötü bir durum oluşturuyordu.



Ruble yaklaşık 2 yılın ardından dolar karşısında en güçlü hale geldi. Dolar/Ruble paritesi 79.75 seviyesini gördü.



