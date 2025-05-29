Putin'in rublesi, Trump'ın dolarını yeniyor
Rus rublesi dolar karşısında güçlenerek 79 seviyesini geçti, Haziran 2023'ten beri en güçlü seviyeyi gördü.
ABD ve Rusya arasındaki samimiyetsizlik on yıllardır devam ediyor. İki ülke de birbirini sevmese de bazı ortak çıkarlar uğruna çalışmalar yapabiliyor. Bunlardan biri de Rusya-Ukrayna savaşı oldu.
Savaş nedeniyle Rus rublesi dolar karşısında sert değer kayıpları yaşamıştı. Rus ekonomisine yönelik yaptırımlar nedeniyle rublenin düşmesi Rusya için kötü bir durum oluşturuyordu.
Ruble yaklaşık 2 yılın ardından dolar karşısında en güçlü hale geldi. Dolar/Ruble paritesi 79.75 seviyesini gördü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ruble
- Dolar
- Piyasalar