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PYBS (İOKBS) bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2022 İOKBS bursu)

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) burslarının ne zaman yatacağı, sonuçların açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. 23 Eylül tarihinde açıklanan bursluluk (İOKBS) sonuçlarıyla birlikte, burs kazanan öğrenciler, bursların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, PYBS (İOKBS) bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

PYBS (İOKBS) bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2022 İOKBS bursu)

Bursluluk sınavı sonuçlarının 23 Eylül tarihinde açıklanmasının ardından, burs kazanan öğrencilerin bursları ne zaman alacağı merak ediliyor. MEB tarafından öğrencilere verilecek olan bursların hangi aylarda yatacağı belli oldu. Peki, PYBS (İOKBS) bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

İOKBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları 23 Eylül'de açıklanmıştı. Sonuçların ardından bursların hangi aylarda yatacağı belli oldu.

Buna göre; 2022 yılı Ocak Haziran ayları burs ücreti 468,54 TL olarak belirlenmiştir. Bursu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri ise Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılmaktadır.

Bursa hak kazanan öğrenciler sonuçlarını e-Okul üzerinden görüntüleyebilir.

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