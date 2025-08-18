Qantas'a yasa dışı işten çıkarma cezası

Avustralya Federal Mahkemesi, Kovid-19 pandemisi sırasında 1800'den fazla yer hizmetleri çalışanını yasa dışı olarak işten çıkardığı için Qantas'a 90 milyon Avustralya doları (yaklaşık 59 milyon ABD doları) para cezası verdi.



Federal Mahkeme Yargıcı Michael Lee, kararında bu cezanın diğer işverenler için "gerçek bir caydırıcı" olmasını amaçladığını ifade etti.



Qantas yaptığı açıklamada, cezayı ödemeyi kabul ettiğini belirtti.



Qantas Group CEO'su Vanessa Hudson, "Beş yıl önce, özellikle böyle belirsiz bir dönemde dış kaynak kullanma kararı, eski çalışanlarımızın ve ailelerinin birçoğu için ciddi sıkıntılara yol açtı. 1820 yer hizmetleri çalışanının ve bu durumdan etkilenen ailelerinin her birinden özür diliyoruz" dedi.

