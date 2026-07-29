Quick Sigorta halka arz oluyor

Yerli ve milli sigorta şirketi Quick Sigorta, SPK onayıyla halka arz oluyor. Böylece 12 yıl aradan sonra ilk kez bir sigorta şirketi halka açılmış olacak ve Quick Sigorta 7. sigorta şirketi olarak borsada işlem görecek.

Quick Sigorta’nın halka arzı Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleşecek ve 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde, 76,60 TL sabit fiyat üzerinden talep toplanacak. 6 Ağustos tarihinde ise Gong Töreni ile Quick Sigorta’nın Tahta Açılışı gerçekleşecek ve "QUICK" koduyla işlem görecek.

Quick Sigorta’nın, 1 TL nominal değerli payları 76,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Quick Sigorta’nın, mevcut sermayesi 433.300.000 TL’den, 481.612.950 TL’ye çıkacak ve artırılacak 48.312.950 TL nominal değerli 48.312.950 adet pay halka arz edilecek. Quick Sigorta’nın, halka arzının büyüklüğü 3.700.771.970 TL olarak hesaplanırken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,03 olacak. Halka arzda hem yurt içi bireysel hem de yurt içi kurumsal yatırımcılar talepte bulunabilecek.

AKTİF BÜYÜKLÜK 101.5 MİLYAR TL

Maher Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve aktif büyüklüğü 101.5 milyar TL, özsermayesi 25.1 milyar TL olan Quick Sigorta; yangın-doğal afet sigortalarından kaskoya, sağlıktan kara araçları sorumluluk sigortasına, nakliyattan genel zararlara, sorumluluk sigortalarına kadar tüm sigorta branşlarında faaliyet gösteriyor.

Kuruluşundan bu yana düzenlediği 30 milyon sigorta poliçesi bulunan Quick Sigorta, TSB 2026 Mart verilerine göre her 7 araçtan 1 inin sigortacısı olarak kara araçları sorumluluk sigortalarında sigorta sektörünün lideri konumunda. Quick Sigorta, özellikle kentsel dönüşüme destek veren “Bina Tamamlama Sigortası” bir başka adıyla “Kentsel Dönüşüm Sigortası” gibi yenilikçi finansal ürünlerle sigorta sektöründe dikkat çekiyor.

Quick Sigorta, Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı 2026 Ocak-Mart dönemi verilerine göre sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında aktif büyüklük ve özsermaye büyüklüğü olarak ilk 5’de yer alıyor.