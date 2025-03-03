Ramazan kolileri kaç lira? Marketlerden indirim kararı

Yerel ve ulusal zincir marketler, Ramazan ayında bazı ürünlerde fiyat sabitleme, pek çok üründe de ay boyunca indirim uygulamaya başladı.



Karar neticesinde bakliyat, makarna, un, sıvı yağ gibi binlerce üründe fiyatların sabit tutulacağı açıklanmıştı.



İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, bazı ürünlerde fiyat sabitlemenin yanı sıra yüzde 25 indirim uygulanacağını belirterek, "Yüzlerce reyonda, binlerce üründe fiyat sabitledik. Müşterilerin ilgisi çok iyi, ürünler rağbet görüyor." dedi.



Marketler, Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol çerçevesinde et fiyatlarını da sabitlemişti.



RAMAZAN KOLİLERİ KAÇ LİRA?



Zincir marketlerde de tüketicilere farklı seçenek ve fiyatlarla erzak kolisi ve hediye çekleri sunulmaya başlandı.



CarrefourSA, Ramazan ayına özel hazırladığı 13 parçalık Klasik Ramazan Kolisi'ni 369,95 lira, 23 parçalık Süper Ramazan Kolisi'ni 629,95 lira, 26 parçalık Mega Ramazan Kolisi'ni ise 799,95 liradan satışa sunuyor.



Migros, 13 adet ürünün bulunduğu Bereket Paketi'ni 369,95 liradan satışa sunuyor. 23 adet ürünün olduğu Lezzet Paketi ise 629,95 liradan satılıyor.



Şok Market de mart ayında gıdadan temizlik ürünlerine kadar 100 üründe 2024 Mart fiyatlarını uyguladığını duyurmuştu.

